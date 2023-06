Thorgan et Eden Hazard bientôt au RWDM avec leur frère Kylian ? « On envisageait ce projet avec Thierry Dailly, mais vu qu’il n’est plus là, ça ne sert à rien »

« Non, je ne pense pas que ce soit possible. Si Thierry Dailly était resté, là, à la limite, on aurait pu avoir quelque chose parce qu’on en avait parlé, mais Thierry n’est plus là », a avoué Kylian Hazard. « Maintenant qu’il est parti, je ne vois plus l’intérêt de continuer à envisager de faire venir mes frères ici. Tous les Hazard envisageaient ce projet avec Thierry. Vu qu’il n’est plus là, ça ne sert plus à rien. »

Lire aussi Le Standard et le RWDM privés de transferts pour… quelques heures