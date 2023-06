Les feux de la Saint-Jean de Mons sont de retour : découvrez le programme !

Côté concerts, des artistes de la région se produisent – en solo ou en groupe – dans des styles musicaux diversifiés pour une ambiance rythmée et colorée tout au long de la soirée : Tonton Denis, The Soundbirds, Chuck !, UCCI Why, At Night et Marvett.

Samedi 1er juillet

Dès 18h, à l’avenue Jean d’Avesnes, les groupes et artistes solos 100 % locaux s’enchaînent sur la scène des Feux de la Saint-Jean jusqu’au bout de la nuit : chorale de l’Institut Saint-Ferdinand, Rachel, Miss Nothing, Warship Potemkine, Lou K et la team Septmille pour un DJ set.

A 21h30, le rendez-vous est donné sur la Grand-Place pour la vente de flambeaux et le début du spectacle qui se tiendra dans la rue de la Chaussée. Suivant le thème de cette année, le public est invité à « Traverser un nouveau monde » et à découvrir un parcours artistique déambulatoire unique mettant en scène des centaines de comédiens, danseurs et musiciens. Au terme de celui-ci, le public pourra allumer son flambeau et place fera faite à la traditionnelle marche aux flambeaux aux sons des percussions avec le bûcher comme point d’arrivée.

A 23h, à l’avenue Jean d’Avesnes, les porteurs de flambeaux se rejoignent et embrasent le bûcher ; de quoi faire monter la température et offrir un final inoubliable aux festivités des feux de la Saint-Jean. Un moment à ne pas rater !