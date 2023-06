Manifestation devant le cabinet Van Quickenborne, à Bruxelles : syndicats et organisations remettent la pression pour le retrait du projet de loi (photos)

Une coalition des syndicats et de plusieurs acteurs de la société civile a protesté mercredi devant la Tour des Finances à Bruxelles, où se situe le cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. Les manifestants ont rappelé leur demande de retrait du texte «anti-casseurs», extrait du projet de loi «visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme». Près de 2.000 personnes étaient rassemblées, selon les organisateurs.

Photo News

Deux semaines après le vote en première lecture de ce projet de loi en commission Justice de la Chambre, plusieurs organisations syndicales et issues de la société civile se sont réunies mercredi matin dès 10h00 pour clamer leur opposition à ce texte. «Malgré les amendements proposés, le gouvernement veut faire un sprint pour que ce texte passe avant l’été», dénonce Thierry Bodson, président de la FGTB. «On est en train de casser la concertation sociale.»