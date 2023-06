La place Van Meenen de Saint-Gilles sera piétonnisée début juillet : « Cela fera place à un véritable espace public adapté à différents usages »

Partie intégrante de l’accord de majorité, cette mesure est désormais concrétisée. La place est rendue aux habitants et aux amoureux de cet espace patrimonial de premier plan, dans une commune où la densité du bâti est particulièrement importante. Après l’été, le projet de réaménagement comprenant la place Van Meenen et une partie de l’avenue Demeur sera soumis à la consultation des habitants et des commerçants.