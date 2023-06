Plus de 150 médecins manifestent dans les rues de Mons : « Médecins, pas larbins ! »

Le ministère de la santé a mis en place une nouvelle circulaire qui provoque la colère des médecins généralistes. Leurs nuits de garde sont devenues plus éprouvantes depuis la suppression du tri sélectif des appels des patients arrivant via le 1933.

Plus de 150 médecins sont passés à l’action lors d’une manifestation organisée ce mercredi à Mons. Stefan Barvais, médecin généraliste sur Jemappes, faisait partie du groupe. « J’ai encore eu récemment un appel à 23h pour remplir un certificat de bonne santé pour le match de basket du lendemain… », explique-t-il.

de videos

La fatigue

L’état de fatigue des médecins est donc mis à rude épreuve, avec l’accumulation des journées de travail « classiques » et des gardes de nuit. « Il m’est déjà arrivé de recevoir un appel à 2h d’une personne qui exigeait un passage chez elle car elle ne savait pas dormir », réagit une médecin généraliste de Mons. « Je lui ai répondu que c’était également le cas de mon côté. Une fois que c’était fini, j’ai enchaîné à 5h avec un constat de décès qui était forcément justifié. Ce n’est pas possible d’éviter un coup de fil car nous pouvons manquer une urgence grave. »

« Notre combat = votre santé » figurait parmi les slogans. - G.L.

La médecin va même plus loin. « Je ne fais pas la fière quand je prends le volant de ma voiture au milieu de la nuit à cause de la fatigue. De plus, le risque de passer à côté de quelque chose d’important augmente si nous ne sommes pas en pleine possession de nos moyens. Nous allons recevoir les reproches en cas d’erreur, ce ne sera pas pour le ministre de la Santé. »

Frank Vandenbroucke, le ministre de la Santé, a également évoqué sa volonté d’ouvrir des postes de garde de 18h à 23h. Cette possible nouveauté inquiète encore plus les médecins généralistes. « Les autorités veulent de cette manière désengorger les urgences mais cela ne fait que déplacer le problème », estime Stefan Barvais.