Le personnel ouvrier des écoles WBE exprime sa crainte devant le siège du gouvernement de la FWB, à Bruxelles

Quelque 300 membres du personnel administratif et ouvrier (PAPO) des écoles du réseau Wallonie-Bruxelles-Enseignement (WBE) ont bruyamment manifesté mercredi matin devant le siège du gouvernement de la FWB pour dénoncer sa décision de faire supporter à l’avenir le personnel ouvrier définitif sur la dotation des écoles.

«On nous a dit que toutes les réponses à nos questions nous serons fournies vendredi», a commenté Masanka Tshimanga, présidente communautaire du SLFP-Enseignement. «On a l’impression qu’ils ne se rendent pas vraiment compte des effets négatifs que cela va avoir pour certains établissements».

Grégory Wallez, secrétaire fédéral de la CGSP-AMIO, n’est pas sorti plus optimiste de la rencontre. «L’avenir n’est pas rose pour le personnel temporaire. On sent bien où l’on va...», commentait de son côté le syndicaliste qui s’attend à «plusieurs centaines de pertes d’emploi» dans les années à venir.