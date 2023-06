Anderlecht ajoute deux matchs à son programme estival : contre le FCSB et le Lokomotiv Zagreb

Alors qu’Anderlecht a déjà disputé un match de préparation contre Audenarde samedi dernier (NDLR : victoire 0-5), le club bruxellois a officialisé le reste de son programme. Ce samedi, les hommes de Brian Riemer disputeront deux rencontres de 60 minutes contre les Roumains du FCSB, adversaires des Mauves lors de la dernière Conference League. Le vendredi 7 juillet, ce sera le Lokomotiv Zagreb au programme des Anderlechtois. Deux matchs à huis clos.

Le lendemain, direction l’Autriche pour un stage d’une semaine du côté de Villach. Les Mauves auront deux séances d’entraînement par jour et une rencontre face au Sparta Prague la veille du retour en Belgique. Une semaine plus tard, et à six jours de la reprise du championnat à l’Union (28/07), Anderlecht disputera son match de gala à domicile contre l’Ajax Amsterdam. G.R.