Mgr Luc Terlinden également nommé évêque du diocèse aux Forces armées belges par le pape François

«L’expérience de mon service militaire a été très riche. J’y ai appris à repousser mes limites physiques mais aussi à mieux connaître mes propres limites», explique l’intéressé. «Cela a développé en moi le sens du respect des autres, spécialement de ceux qui étaient alors mes subordonnés, ainsi que la prudence, en devenant plus réfléchi et moins impulsif.»

Le natif d’Etterbeek a été nommé jeudi dernier comme nouvel archevêque de Malines-Bruxelles où il succède au cardinal De Kesel, atteint par la limite d’âge. L’ordination épiscopale et la prise de possession du siège archiépiscopal de Mgr Terlinden auront lieu le dimanche 3 septembre à 15h00 en la cathédrale Saint-Rombaut de Malines où la célébration sera présidée par le cardinal De Kesel.

Demain/jeudi, Luc Terlinden recevra des mains du Pape, le pallium de l’archevêque métropolitain, signe de sa charge et de communion avec l’Église de Rome. Le pallium est une petite écharpe de laine blanche brodée de croix noires et qui se porte sur les épaules lors des célébrations liturgiques. Elle symbolise le pouvoir pontifical et la fidélité des provinces ecclésiastiques au Saint-Siège.