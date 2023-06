Procès pour le meurtre de Pavlo à Anderlecht : la culpabilité de Georgi Skriupa pour meurtre requise par la procureure

La représentante du ministère public a requis, mercredi, devant la cour d’assises de Bruxelles, la culpabilité de Georgi Skriupa pour meurtre.

La procureure a estimé que tous les éléments qualificatifs du meurtre étaient réunis, à commencer par la zone vitale du corps visée, le cou, et la force utilisée par l’auteur, telle qu’elle a sectionné la trachée et la glande thyroïde. Selon la magistrate, l’accusé n’a pu avoir d’autre volonté que celle de tuer. Pour appuyer sa thèse, elle a également demandé aux jurés de tenir compte des témoignages des voisins de la victime. Ceux-ci ont dit avoir entendu une vive dispute entre cette dernière et un autre individu, dans le logement à-côté du leur, au sous-sol du numéro 13 de la rue Eloy à Anderlecht.