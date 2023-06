Le Foyer du sud met à disposition 90 places de parking à Forest

La société de logements sociaux Foyer du sud, la commune de Forest et l’Agence régionale du stationnement parking.brussels annoncent la mise à disposition de places de stationnement à destination des riverains dans trois parkings de la commune, dans le cadre d’un nouveau projet de « parksharing ».

« Le projet espaces publics cœur de Forest et le réaménagement de la chaussée de Neerstalle changeront le visage du quartier. Ils ont pour objectif de rendre le centre de notre commune résilient aux changements climatiques, en y ajoutant plus de verdure, en favorisant les déplacements actifs et en intégrant la gestion de l’eau. Nous voulons faciliter la recherche d’une place de stationnement pour les riverains qui ont besoin de leur voiture. Je me réjouis donc de cette solution supplémentaire », note l’échevine de la Mobilité Esmeralda Van den Bosch (Groen).