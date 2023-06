Jette inaugure sa 10e fresque XXL cet été : le projet Yes We Can compte déjà trois éditions au compteur

Jette est une commune street-art. Désormais trois fois reconduit, le projet Yes We Can incarne plus que jamais la volonté de faire de Jette un repère culturel et un haut-lieu du street-art à Bruxelles. La bourgmestre, Claire Vandevivere (Les Engagés), qui se réjouit de voir l’espace public ainsi embelli : « Depuis quelques années déjà le street-art a investi les rues de notre commune, et je ne peux que m’en réjouir. Toutes ces œuvres font aujourd’hui partie du quotidien des riverains et du mien. Jette est plus que jamais un musée à ciel ouvert et rend l’art accessible à toutes et tous. » En outre, Yes We Can concourt aux objectifs communaux en matière de propreté. En trois ans, 10 fresques géantes et quelque 120 poubelles décorées ont changé le visage de Jette et le bien-être de ses habitants. « Les poubelles participent de cette volonté. Valoriser cet objet du quotidien, le transformer en véritable œuvre d’art et à nouveau le rendre visible. Les riverains se les approprient et ont à cœur de préserver les rues, les jeunes sont intrigués et davantage sensibilisés… », poursuit l’échevin de la Culture, Mounir Laarissi, qui se réjouirait de voir une telle initiative reprise ailleurs à Bruxelles.

Des girafes dans les rues

On ne change pas une équipe qui gagne. L’artiste Kool Koor, cador de la discipline, coordinateur du projet depuis ses prémices, parraine encore cette édition, pilotée par le service culture de la commune. Le site choisi cette année pour accueillir la nouvelle fresque est la façade sud du bâtiment Florair 1, géré et mis à disposition par la société de logements immobilière de service public Lojega. Une surface immense de 400 m2, pour laquelle une cinquantaine de propositions ont été reçues suite à l’appel à projets. Après avoir imposé les droits humains et le surréalisme comme thèmes des deux précédentes éditions, le concours n’en imposait aucun cette année, laissant libre cours aux imaginations et carte blanche aux artistes. Trois ont émergé, mais c’est Daco qui a séduit à l’unanimité la population de Jette. Il succède ainsi à Kunlo, Amandine Lesay ou encore Nova Dead, et signe la dixième fresque du parcours.