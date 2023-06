Le camion de Nicolas siphonné deux fois en trois semaines à Hensies : cela fait plus de 600 litres au total…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis 9 ans, Nicolas est chauffeur poids lourd. Il avait été épargné par le vol de carburant jusqu’à récemment : « La première fois, c’était il y a deux semaines et demi. On avait siphonné environ 200 litres de mazout », explique Lindsay, l’épouse de Nicolas. « Il a appelé la police et les pompiers pour nettoyer, car tout avait coulé. Un autre chauffeur poids lourd avait été siphonné ce jour-là, juste à côté. » Les deux camions étaient garés avenue de l’Europe, à Hensies., à quelques minutes à peine du domicile des Dupont.

Rebelote dans la nuit de lundi à mardi.