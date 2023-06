L’Union va perdre son capitaine Teddy Teuma: un accord de principe a été trouvé pour le transfert du Maltais à Reims !

Teddy Teuma à Reims, c’est –presque- fait. L’Union Saint-Gilloise et le club champenois ont en effet trouvé un accord de principe pour le transfert de l’international maltais pour un montant qui oscillerait entre 3 et 5 millions d’euros en fonction des différents bonus. Il ne manque plus que les signatures des différentes parties pour entériner définitivement le deal.

Arrivé à l’Union en janvier 2019 en provenance du Red Star, Teddy Teuma aura disputé 164 matches avec la vareuse jaune et bleue pour 31 buts et 44 assists. Depuis le départ de Pietro Perdichizzi pour Westerlo en 2020, c’est lui qui portait le brassard de capitaine. Un bout de tissu qu’il aura fièrement porté à son bras durant trois saisons, et jusqu’en coupe d’Europe cette année.