Coup d’envoi de la 91e édition de l’Ommegang : 1.400 figurants rassemblés sur la Grand-Place de Bruxelles

Hormis une interruption de deux ans pour cause de crise sanitaire, l’Ommegang envahit chaque année les rues de la capitale ainsi que sa Grand-Place pour faire un bond dans l’histoire. Durant l’espace de quatre jours, Bruxelles revient au 16 e siècle, plus précisément en 1549 : année à laquelle Charles Quint a présenté aux Bruxellois son fils Philippe, son successeur.

Ce mercredi soir, sur la Grand-Place, c’était le coup d’envoi de la 91 e édition de ce festival folklorique avec la première des deux cérémonies, présentée cette année par le journaliste Thomas de Bergeyck. Il s’agit de la deuxième édition de cette procession historique depuis sa reconnaissance au Patrimoine mondial de l’Unesco, en décembre 2019. Pour cette édition 2023, près de 1.400 figurants, 40 chevaux et 38 groupes folkloriques participent à cette reconstitution de la procession des différents corps de la Ville de Bruxelles et de la noblesse belge devant l’empereur Charles Quint et son fils, le futur roi Philippe II.

Une organisation millimétrée

Pour cette première représentation, les spectateurs étaient quant à eux environ 2.000. Ils ont pu assister à une cérémonie de deux heures millimétrée. « C’est un spectacle historique, on essaie d’être le plus précis possible », explique Paul Legrand, président de l’Ommegang, au micro de nos confrères de BX1. « Tous les groupes ont reçu leur timing, l’endroit où ils doivent se mettre dans le cortège, sur la Grand-Place. » Toute une cérémonie qui doit aussi se coordonner à la seconde près avec le son et la lumière. Le scénographe Gilles Daoust a d’ailleurs été désigné pour occuper ce rôle si important.