Le Bal Populaire de retour pour une 8e édition à Forest ce samedi

De 15h à 18h30, la place Saint-Denis résonnera aux sons d’une animation musicale proposée par DJ Cloé du Trèfle et un verre de bienvenue offert à tous les arrivants. Divers ateliers ouverts à tous (beauty salon, grimage et « pseudo-voyance ») seront organisés tandis qu’une battle de danse aura lieu de 16h à 16h45.

« Le Bal populaire est le moment convivial que nous attendons toutes et tous pour faire ce que j’aime par-dessus tout : aller à la rencontre des Forestois. Le fait d’y associer le service Intergénérationnel rend cet événement réellement inclusif, où jeunes et vieux ont l’occasion de faire la fête ensemble, dans la bonne humeur », commente la bourgmestre de Forest Mariam El Hamidine (Ecolo).

Durant toute l’après-midi et la soirée, des boissons et de la restauration seront proposées par les commerçants.

« C’est déjà la 8e édition du Bal populaire et force est de constater que les Forestois y sont réellement attachés ! Bien évidemment, cet évènement est gratuit et ouvert à toutes et tous. Nous en profitons également pour mettre en avant nos commerçants locaux et c’est donc une véritable occasion pour profiter d’un moment en famille ou entre amis tout en soutenant nos Horeca par la même occasion ! », ajoute Charles Spapens (PS), échevin de la Culture et des Commerces.