Une prime pour permettre aux Jettois de participer à la gestion écologique des eaux de pluie

Bernard Van Nuffel, échevin en charge de la politique de l’eau : « La construction d’un bassin d’orage coûte entre 800 et 1600 €/m³, cause de nombreuses nuisances lors des chantiers et est également coûteuse en entretien. Nous entrons dans une période où nous devrons être plus sobres en matière de dépenses publiques. À Jette, plutôt que de faire porter des dépenses peu propices par les citoyens, nous voulons les inciter via une prime à agir pour le bien commun des habitants de la Commune et de la Région, et pour la sauvegarde de notre planète. »

Une gestion diversifiée

Les dérèglements climatiques en cours entraîneront des épisodes météorologiques toujours plus intenses (précipitations plus fortes, vagues de chaleur plus intenses, sécheresses prolongées). Dans ce contexte, les acteurs de l’eau en Région bruxelloise s’accordent pour dire qu’une gestion diversifiée de l’eau est fondamentale.

Ainsi, les Jettois qui grâce à la prime créeront des étangs ou autres dispositifs de retenue de l’eau contribueront non seulement à limiter les effets des précipitations intenses, ils permettront aussi de lutter contre les îlots de chaleur, de recharger les nappes phréatiques et d’améliorer la biodiversité.