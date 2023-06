Un Lidl détruit par les flammes cette nuit lors des émeutes dans le nord de la France: il ne reste plus qu’un amas de tôle et de vitres fondues

Le premier point de tension était le centre social de la Mousserie. Il a été ravagé par les flammes. Alors que les pompiers luttaient contre l’incendie, vers 3 h du matin, ils ont été pris à partie par une bande de jeunes, qui leur a lancé des projectiles et les a pris pour cible – eux et leurs véhicules – avec des mortiers d’artifice.

Les pompiers n’ont eu d’autre choix que de rebrousser chemin et de quitter les lieux. Face à ce genre de violences, la procédure prévoit que les pompiers portent plainte.

Après cette intervention avortée, le déplacement des soldats du feu s’est alors calculé en centaines de mètres : à quelques pas, le magasin Lidl, boulevard des Couteaux, a été complètement détruit par les flammes, non sans avoir été pillé auparavant. Vers 4h du matin, les pompiers (venus de toute la métropole lilloise) tentaient encore d’éteindre l’incendie au moyen de deux grandes échelles.

De ce magasin de hard-discount, inauguré en 2016 sur la route reliant Wattrelos à Tourcoing, il ne reste plus qu’un amas de tôle et de vitres fondues. Et une dizaine d’employés sans doute contraints au chômage technique.