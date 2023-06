Sergio Gomez, d’Anderlecht aux sommets de l’Europe

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Transféré l’été dernier d’Anderlecht à Manchester City pour 13 millions d’euros, Sergio Gomez est passé depuis lors dans une tout autre dimension. Au contact de certains des meilleurs joueurs de la planète (Haaland, De Bruyne, Silva…) et de Pep Guardiola, le jeune homme de 22 ans a gravi plusieurs échelons d’une seule traite. Il a surtout progressé tactiquement, élargi sa palette et acquis l’expérience du plus haut niveau. Même s’il n’a pas obtenu un temps de jeu démentiel (971 minutes réparties sur 24 matches), il a néanmoins participé au triplé historique des Skyblues : Premier League, FA Cup, Ligue des champions. Un rêve éveillé assurément pour le Catalan, fan depuis sa plus tendre enfance du club mancunien.