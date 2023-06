Proximus: du changement dans les packs des clients… dès le 10 juillet!

Fin mars, Proximus avait atteint un taux de couverture national de 23 %, avec près de 1,4 million de foyers et d’entreprises raccordés à la fibre. La fibre est actuellement déployée dans 106 villes du pays. En région bruxelloise, elle couvre déjà plus de 50 % de la population.

Mega Fiber, compris dans le pack standard : idéal pour les télétravailleurs et les fans de streaming, avec des vitesses symétriques jusqu’à 500 Mbps en download et 500 Mbps en upload, soit 5 fois plus rapides que la vitesse internet médiane en Belgique.

Giga Fiber, pour 15 euros de plus par mois : idéal pour les familles, avec des vitesses jusqu’à 2,5 Gbps en download et 500 Mbps en upload, soit 25 fois plus rapides que la vitesse internet médiane en Belgique. En plus des appels illimités en Belgique sur la ligne fixe, les clients bénéficieront d’une meilleure couverture wi-fi dans plus de pièces grâce aux Wi-Fi Boosters inclus.

Ultra Fiber, pour 42 euros de plus par mois par rapport au pack standard : l’expérience internet ultime, avec des vitesses jusqu’à 8,5 Gbps en download et 1 Gbps en upload, soit 90 fois plus rapides que la vitesse internet médiane en Belgique. En plus des appels illimités en Belgique sur la ligne fixe, les clients bénéficieront ici aussi d’une meilleure couverture wi-fi dans plus de pièces grâce aux Wi-Fi Boosters inclus.

Clients déjà abonnés à la fibre

Les clients déjà abonnés à Flex Fiber conserveront leur pack actuel. Leur vitesse de surf sera toutefois boostée à 500/500 Mbps pour l’expérience standard ou 1 Gbps/500 Mbps pour l’expérience Gigabit, selon la composition de leur pack actuel. Proximus informera ces clients fibre actuels individuellement. Pour l’instant, aucun changement n’intervient pour les clients disposant d’une connexion fibre hors pack.

Jim Casteele, consumer market lead, déclare : « Le déploiement du réseau Gigabit en Belgique est l’un des piliers fondamentaux de notre stratégie bold2025. Après son lancement dans 5 villes au début de l’année, je suis très fier d’annoncer l’introduction, dès le 10 juillet, de la technologie Multigig dans toutes les zones couvertes par la fibre en Belgique. Proximus intègre en effet cette technologie ultrarapide dans son offre résidentielle et propose 3 packs Flex Fiber adaptés pour une expérience de surf inégalée, de 2,5 Gbps à 8,5 Gbps, via la technologie 10 Gbps. En offrant l’internet le plus rapide via la fibre, Proximus prend une longueur d’avance sur ses concurrents, tant en termes de vitesse que de stabilité et de débits symétriques, une première en Belgique ».