Deux grands favoris pour le Tour de France: Tadej Pogacar en quête de revanche face à Jonas Vingegaard

Les deux derniers vainqueurs de la Grande Boucle, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), font figure de grands favoris tandis que se profile un parcours favorable aux grimpeurs, avec un seul contre-la-montre. La caravane du Tour quittera les routes espagnoles après deux étapes accidentées, pour un sprint à Bayonne lors de la 3e étape. La première étape désignée comme montagneuse suivra deux jours plus tard, entre Pau et Laruns, suivie d’un autre profil pour grimpeurs pour la 6e étape vers Cauterets-Cambasque. Les coureurs découvriront donc d’abord les Pyrénées et rejoindront les Alpes via le Massif central, avec le Puy de Dôme (9e étape) avant la première journée de repos.

Incertitude pour Pogacar Deux étapes pour baroudeurs et une pour les sprinteurs suivront, tandis que Le Grand Colombier, Morzine et Saint-Gervais seront les arrivées de trois étapes alpestres consécutives pour conclure la deuxième semaine. L’unique contre-la-montre de 22,4 kilomètres (16e étape) lancera la dernière semaine avec Courchevel au programme le lendemain, ainsi qu’un saut dans les Vosges sur les pentes du Markstein dans la dernière étape avant les Champs-Élysées.

Le champion en titre Jonas Vingegaard est le grand favori, après avoir fait montre d’une forme étincelante avec 7 victoires WorldTour depuis le début de la saison et un succès retentissant sur le Critérium du Dauphiné. L’incertitude plane autour de l’état de son challenger, Tadej Pogacar, vainqueur en 2020 et 2021, qui n’a disputé (et remporté) que les deux championnats de Slovénie, la semaine dernière, depuis sa chute à Liège-Bastogne-Liège, le 23 avril. Le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) avait complété le podium derrière ses deux concurrents, l’année dernière.

Malgré la domination annoncée de Vingegaard et Pogacar, d’autres coureurs auront à cœur de s’illustrer sur les 3.405 kilomètres de course, tant dans la chasse aux étapes que pour une place sur le podium. Absent l’année dernière, le Français Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) rêve d’ajouter à son compte de six victoires d’étape sur le Tour de France, avec 18 jours passés en jaune 14 en 2019. Les Australiens Ben O’Connor (AG2R-Citroën) et Jai Hindley (BORA-hansgrohe), ainsi que les Espagnols Mikel Landa (Bahrain-Victorious) et Enric Mas (Movistar), se mêleront à la lutte au classement général avec le Danois Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) en,outsider, notamment. van Aert pour la même qu’en 2022 ? Du côté belge, il sera difficile de rendre une plus belle partition qu’en 2022, avec six victoires d’étapes. Wout van Aert (Jumbo-Visma), qui en avait pris trois ainsi que le maillot jaune pendant quatre jours, sera à nouveau l’homme à tout faire auprès de Vingegaard. Il sera notamment opposé à son rival historique, le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deuceninck), qui aura soif de revanche après une apparition manquée l’année dernière.