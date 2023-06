«Merci Christian!»: Bel RTL met à l’honneur Christian De Paepe dans une émission exceptionnelle

Ce vendredi 30 juin de 12h à 14h, bel RTL dira « Merci Christian » ! Sandrine Dans, à la tête de la matinale avec Thomas De Bergeyck, animera une émission exceptionnelle pour remercier et mettre à l’honneur Christian De Paepe, qui part à la retraite, tout comme Serge Jonckers. « L’occasion de saluer son incroyable carrière, des milliers d’heures d’émissions, les mythiques Disques d’Or du Télévie, les croisières bel RTL, des rencontres, des moments émotions, du rire mais aussi de fabuleux moments d’antenne ! », écrit RTL dans un communiqué.

« Christian, c’est une partie de l’histoire de bel RTL depuis 1991…mais aussi un homme sensible au grand cœur, un animateur talentueux et un bon compagnon de route. Aujourd’hui, c’est donc avec beaucoup d’émotion et de respect que nous saluons unanimement son départ bien mérité à la retraite en lui souhaitant tout le meilleur pour la suite. Reconnaissants, nous lui avons proposé s’il le souhaitait continuer chaque année la présentation des disques d’or du Télévie. Aux commandes depuis ses débuts, il en a fait ce qui est probablement la plus belle émission radio de l’année et nous serions heureux qu’il perpétue cette tradition. Merci monsieur De Paepe, Merci Christian ! », a expliqué Frédéric Herbays, Radio Media Director.