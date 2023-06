Anderlecht table sur huit renforts d’ici la fin du mercato: l’été s’annonce chargé chez les Mauves!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si cela a déjà bougé dans le sens des départs – outre les fins de contrat et le dossier Verbruggen, Anderlecht et Burnley négocient pour Noah Sadiki et un départ du joueur de 18 ans (19 apparitions chez les A) est possible étant donné qu’il est à un an de la fin de son contrat –, c’est le calme plat du côté du Sporting d’Anderlecht au niveau des arrivées. Il n’y a pas eu la moindre officialisation des dirigeants bruxellois depuis l’ouverture du mercato estival le 15 juin. Au grand dam des supporters qui s’inquiètent sur les réseaux sociaux ou auprès de Jesper Fredberg. Certains en ont d’ailleurs fait part au CEO Sports lors du match amical à Audenarde samedi dernier.