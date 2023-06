Pierre Palmade en boîte de nuit: après la polémique, l’humoriste a pris une décision radicale pour se protéger

Presque cinq mois après le terrible accident de voiture que Pierre Palmade a provoqué sous l’emprise de stupéfiants, cette vidéo où on le voit s’amuser en boîte de nuit révolte les internautes. Si l’établissement bordelais a d’abord nié la présence de l’humoriste, de nouvelles vidéos sont venues enfoncer le clou, ne laissant plus que très peu de doutes sur son activité du week-end…

Lire aussi Pierre Palmade aurait été filmé dans une boîte de nuit ce week-end: l’établissement bordelais nous a-t-il menti?

« Tout me renvoie à l’accident et tout le monde m’y renverra toujours », aurait-il confié à son entourage, toujours d’après Paris Match, qui révèle que Palmade a réalisé un test sanguin dans le but de prouver qu’il n’avait pas de drogue dans le sang. Pour bien acter les choses, le comédien s’est ensuite rendu au service addictologie du CHU de Bordeaux afin de se soumettre à des examens. Le résultat s’est révélé négatif et qui pourrait être bien utile si le juge venait à évoquer cette sortie polémique.