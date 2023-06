«Oh j’ai envie de pleurer!»: Julia Vignali a présenté «Télématin» pour la dernière fois sur France 2 (vidéo)

Ce jeudi matin, c’était la dernière de « Télématin » avec Thomas Sotto et Julia Vignali, ensemble. Après deux ans à la tête de l’émission du lundi au jeudi, l’animatrice quitte le rendez-vous matinal de France 2 pour aller animer « Affaire conclue », suite au départ de Sophie Davant.

Lire aussi «Affaire Conclue»: après le départ de Sophie Davant, Caroline Margeridon va-t-elle aussi claquer la porte de l’émission de France 2?

Au moment d’annoncer le programme du matin, Julia Vignali a annoncé : « Je suis ravie de vous réveiller parce que c’est la dernière fois que je vous réveille. Et oui, donc c’est une petite émotion… » L’animatrice mimera quelques larmes, lâchant : « Oh j’ai envie de pleurer ! On se reverra. »