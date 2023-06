La ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) a dit observer que ce GRUP permettait une série de projets auxquels la Région-capitale est favorable, tels que de nouvelles lignes de trams, des liaisons écologiques et des passages pour piétons et cyclistes.

Saluant par conséquent les efforts sur la base desquels Bruxelles envisage une coopération constructive, comme de nouveaux trams et de nouvelles infrastructures cyclables et un certain nombre d’interventions dans le domaine de la sécurité routière, la ministre bruxelloise a néanmoins maintenu son opposition constructive à l’élargissement.