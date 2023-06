Marco quitte officiellement Tipik et la RTBF: il ne sera pas dans le cube de «Viva for Life» en décembre

C’était devenu un secret de polichinelle. Annoncé par Sudinfo, puis par la DH, le départ de Marco de la RTBF est désormais officiel.

Dans un communiqué, le service public rappelle que Marco avait rejoint la RTBF début 2021. C’était suite à son licenciement de NRJ. L’animateur avait alors repris les commandes de la matinale de Tipik, et s’était joint à Ophélie Fontana et Sara De Paduwa dans le cube de « Viva for Life ».