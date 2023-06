«The Witcher», saison 3: quand sera diffusée la suite de la dernière saison avec Henry Cavill?

Les cinq premiers épisodes de la saison 3 de « The Witcher » débarquent sur Netflix. Les trois derniers, quant à eux, seront dévoilés le 27 juillet prochain. Dans la peau de Geralt de Riv, on retrouve toujours Henry Cavill , qui rangera malheureusement son épée au placard à la fin de la saison.

Au cours de cette troisième salve, Geralt devra protéger Ciri (Freya Allan), alors que les monarques, mages et monstres du Continent comptent bien s’emparer de la jeune fille réfugiée à la forteresse d’Aretuza. Laquelle sera confrontée à de nombreuses trahisons, sur fond de corruption politique et de magie noire. Après cette troisième saison, Henry Cavill passera le flambeau à Liam Hemsworth. L’ex-mari de Miley Cyrus et frère de l’acteur Chris Hemsworth s’apprête déjà à entamer les tournages de la quatrième salve, dont la sortie n’est pas prévue avant 2024.