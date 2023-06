«Ça fait chaud au cœur»: en larmes, Carole Gaessler a fait ses adieux au «19/20» de France 3 (vidéo)

Ce jeudi 29 juin, Carole Gaessler présentait pour la dernière fois le « 19/20 » national sur France 3. La journaliste était présente au poste depuis 13 ans. Elle ne sera pas remplacée puisque les journaux nationaux de France 3, tant celui de la mi-journée que celui du soir, seront supprimés à la rentrée, pour laisser place à des journaux régionaux plus longs.

« C’est une journée particulière pour moi qui marque mon dernier 19/20. J’ai eu beaucoup de plaisir pendant 13 ans. Merci pour votre fidélité et votre confiance aussi. Chaque soir, vous étiez plus de 2,5 millions à nous suivre. Ça fait chaud au cœur, c’est une énorme responsabilité. On a essayé, tous les soirs, de vous apporter un regard le plus honnête sur l’actualité », explique-t-elle, très émue.