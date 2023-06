Les trois pièges à éviter en passant la frontière

Si elle choisit la seconde option, elle lorgne alors souvent vers les pays voisins. Un choix qui peut paraître sûr, car il ne peut tout de même pas y avoir beaucoup de différences entre les consommateurs de pays si proches. Nous avons demandé à plus de 400 dirigeants d'entreprises néerlandaises dans quel pays ils préféreraient s'étendre. Sans surprise, l’Allemagne (20 %) et la Belgique (16 %) arrivent en tête des réponses. Mais plusieurs facteurs doivent tout de même être pris en compte lorsque l’on souhaite s’implanter dans ces pays. Dans ce blog, vous découvrirez les trois principaux pièges auxquels vous risquez d’être confronté en franchissant la frontière et comment les éviter.

1. Traverser la frontière sans préparation

Chaque semaine, des Néerlandais décident de tout plaquer et de partir à l’étranger sans préparatifs pour ouvrir un B&B. Souvent, ils ne maîtrisent même pas la langue du pays où ils veulent s’installer. Et dans certains cas, ils n'ont même pas acheté de maison et les contrats ont été signés par un intermédiaire. Un scénario voué à l'échec. Au final, le bâtiment est en piteux état, l'entrepreneur pas fiable et le projet un véritable gouffre financier. En tant qu’entreprise, vous voulez évidemment éviter ce genre de mésaventure. S’installer hors de son pays est donc une décision qui doit être bien préparée.

Considérez cette préparation comme une manière de sonder le terrain. Vous pourriez ainsi vous rendre compte que le moment est mal choisi pour étendre vos activités ou que vous n’avez pas misé sur le bon pays. Mais si tous les voyants sont au vert, faites tout de même appel à un expert local pour vous aider dans vos investigations. Ce dernier estime-t-il par exemple que votre produit plaira au consommateur local sous sa forme actuelle ? Une question qui fait sens quand on sait que 22 % des dirigeants d’entreprise sondés ne croient pas que leurs produits se vendraient bien au-delà des frontières. Un expert local pourra alors vous aider à déterminer les ajustements nécessaires pour votre nouveau public cible. Pendant votre préparation, vous aurez également le temps d’identifier vos concurrents sur le nouveau marché, ainsi que vos USP. 2. Ne pas avoir d’approche locale L’idéal serait évidemment de pouvoir copier le business model appliqué aux Pays-Bas et simplement le coller dans le nouvel environnement. Même si certains éléments peuvent probablement être transposés tels quels, il est vraiment important que vous développiez une approche locale. Pensez, par exemple, à la traduction de votre site web et à votre présence sur les réseaux sociaux dans la langue du pays. La question de votre notoriété se pose également. Ici, aux Pays-Bas, il est évident que les consommateurs connaissent le nom de votre entreprise, mais cela n’est souvent pas le cas à l'étranger. Vous devez aussi travailler à votre crédibilité. Pour cela, il est utile d’être présent sur le terrain. Par exemple, en ouvrant une antenne locale, avec des collaborateurs du pays. Un peu plus de la moitié des personnes interrogées dans notre étude (55 %) indiquent ainsi vouloir s’agrandir uniquement si elles ont la possibilité d’ouvrir un bureau dans le nouveau pays. Mais vous pouvez aussi commencer plus petit, en assistant à des événements importants pour votre secteur. L’occasion idéale de nouer de nouveaux contacts. Et, qui sait, de donner vous-même une conférence afin de présenter directement votre expertise. N’oubliez pas que construire votre notoriété dans un nouvel environnement vous coûtera beaucoup plus de temps et d'argent. 3. Ne pas suffisamment connaître les législations et réglementations locales Un dernier piège dans lequel de nombreuses entreprises tombent est de ne pas connaître suffisamment la législation et la réglementation locales et de ne pas savoir si ces règles s’appliquent à elles. Ainsi, 31 % des dirigeants d’entreprise interrogés dans notre enquête admettent que leur organisation n’est pas suffisamment au courant de la législation financière dans d’autres pays. Pensez, par exemple, aux différentes règles fiscales ou aux taux de TVA que vous devez appliquer d'un pays à l'autre. Ici aussi, il est conseillé de faire appel à un expert financier local, qui pourra vous aider à vous y retrouver dans toutes ces règles. Vérifiez également si votre produit doit répondre à d'autres exigences à l'étranger et s'il ne passe pas dans une autre catégorie. Il se peut que vous deviez apporter quelques modifications mineures à votre produit ou demander des autorisations avant de pouvoir effectivement vendre votre produit. Une personne bien préparée en vaut deux Pour réussir son passage à l’étranger, il faut donc être bien préparé et bien connaître le marché local. Prenez donc le temps de vous familiariser avec le marché, de repérer les tendances et de trouver les personnes qui pourront vous aider grâce à leur connaissance de la réalité locale. Votre investissement à l’étranger pourra alors vous rapporter gros, même en période d'incertitude économique comme celle que nous connaissons aujourd’hui. En savoir plus sur la meilleure façon de vous implanter à l'étranger ?