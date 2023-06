11ème édition du Belgian International Golf Championship Albert Vermeiren Trophy Boys & Girls U14: du 5 au 7 juillet 2022 au Royal Waterloo Golf Club

Pour le titre chez les boys, la lutte sera serrée. Emanuele Galeppini (Italie), Kai Liam Notteboom (Suisse), Tom Hendricks et Youp Orsel (Pays-Bas) ou encore Noah Leonardo Bottelet (Danemark) sont les mieux classés au WHS de cette 11ème édition. Les joueurs belges presents (notamment Arthur Haghedooren et Edward Herman) auront fort à faire pour les concurrencer !

44 Girls et 118 Boys d’une dizaine de nationalités différentes vont s'affronter à Waterloo pendant 3 jours. Depuis 11 ans, énormément de jeunes talents du golf européen et même mondial se sont succédés sur les greens waterlootois. Pia Babnik (Slovénie), Isabella Fiero (Mexique), Savannah De Bock (Belgique), Pietro Bovari (Italie), Adrien Dumont de Chassart (Belgique), Hugo Duquaine (Belgique),... ou Hugo Le Goff (France), avant-dernier vainqueur de l’U14 en 2021 en jouant -18 sur 3 tours.

Chez les filles, la victoire pourrait se jouer entre les françaises Céleste Bobo Lloret et Salomé Lumbaca, les meilleurs handicaps féminins du tournoi.

L’organisation de ce grand tournoi ne pourrait se faire sans la participation de nombreux bénévoles du Royal Waterloo Golf Club et de ses nombreux partenaires.

"La Belgique peut être très fière d'organiser sur son sol une telle compétition internationale" confie Albert Vermeiren. "L'International U14 est à l'agenda de tous les meilleurs joueurs européens. Tous savent qu'il s'agit d'un tournoi incontournable en Europe, avec un champ de joueurs relevé, sur un des plus beaux golfs belges. Et voir ces jeunes joueurs le sourire aux lèvres est ma plus belle récompense, depuis la première édition".