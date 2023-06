La foire de Namur revient du 5 au 31 juillet avec de nombreuses attractions (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bonne nouvelle pour les petits et les grands : la foire de Namur ouvrira ses portes du 5 au 31 juillet. « Les dates ont changé puisque le calendrier scolaire des vacances d’été n’est plus le même. Si on gardait une ouverture le 1 er juillet comme les autres années, les forains auraient dû tout monter pendant la période d’examens. Comme il y a des écoles à proximité, c était mieux de changer », explique l’échevine des Fêtes, Anne Barzin (MR).