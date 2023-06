Jeux Européens – Les Bruxellois sont en forme!

En boxe, Vasile Usturoi s’est qualifié pour la demi-finale en moins de 57 kg. Par la même occasion, le boxeur de 26 ans a composté son ticket pour Paris 2024. Une qualification pour les prochains Jeux Olympiques qui était attendue par l’intéressé. « La pression était assez grande après ma non-qualification lors des derniers JO. J’ai beaucoup appris de cet échec. Je savais que j’avais mes chances après mon titre européen. Je m’étais donné 75 % de chances de réussir. Aujourd’hui, c’est chose faite grâce à beaucoup de travail », a expliqué celui qui collabore avec son entraîneur Hubert Fierens depuis 7 ans.

En quart de finale, Usturoi a battu le Danois Fredrik Jensen, par KO technique. L’arbitre a arrêté le combat peu avant la fin du premier round. Le Schaerbeekois d’origine roumaine a rencontré peu de problèmes face à son adversaire. « J’étais plus fort physiquement et plus explosif. Mais il est très expérimenté, il est sur le circuit international depuis plus de dix ans. Dans cette catégorie de poids, c’est le boxeur le plus expérimenté. »