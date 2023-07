La fusion d’Helora est officielle : ne dites plus Ambroise Paré et Saint-Joseph mais Hôpital de Mons !

Le groupe Helora réunit désormais six sites hospitaliers. Chacun est renommé selon sa situation géographique : hôpital de Tubize, de Nivelles, de La Louvière – site Jolimont, de Lobbes, de Warquignies et de Mons (sur deux sites). Ne dites donc plus Ambroise Paré mais Hôpital de Mons – site Kennedy. Et Saint-Joseph devient Hôpital de Mons – site Constantinople. « On voulait redémarrer d’une page blanche, c’est une nécessité pour les travailleurs, les soignants, d’avoir une identité unique pour montrer que ces hôpitaux, auparavant concurrents et ayant connu des tensions, sont aujourd’hui une même entité », commente Stéphan Mercier, directeur général d’Helora.

Et le groupe Tivoli ?

Le groupe s’appelle donc Helora mais pas le réseau hospitalier, qui va changer de nom puisqu’il intègre toujours l’hôpital Tivoli. Ce dernier avait fait un pas en arrière l’année dernière : il reste dans le réseau mais ne participe pas à la fusion. Vous suivez ?