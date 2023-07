89 moutons et 10 chèvres sauvés in extremis d’un abattoir clandestin à Boussu

L’AFSCA, l’Unité du bien-être animal de la Région wallonne (UBEA) et huit refuges pour animaux (Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby, Help Animals, Au Bonheur Animal, Equi’Chance, Forrest & Friends, De Ark van Pollare et Animal sans Toi… t) se sont mobilisés pendant deux jours pour sauver 184 moutons et 10 chèvres destinés à un abattage illégal.

80 moutons ont été saisis à Boussu. - D.R.

Ce mercredi 28 juin, deux premiers abattoirs clandestins sont révélés suite aux contrôles de l’AFSCA et de l’UBEA dans le Borinage et dans le Tournaisis. 109 moutons et 10 chèvres sont sur le point d’être abattus dans l’illégalité. Les inspecteurs prennent la seule décision qui s’impose dans l’intérêt des animaux : appliquer une décision de saisie et contacter les refuges pour les prendre en charge.