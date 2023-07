François Mazure («Un monde à part»): «On montre les choses comme elles sont»

Comme pour tous les reportages, il faut trouver le bon contact et avoir un peu de chance. En faisant des recherches, je suis tombé sur un Luxembourgeois qui s’est installé là-bas et est devenu échevin d’une ville, donc responsable de la police. On a beaucoup échangé et grâce à cela, il m’a donné les accès à certaines patrouilles. Et puis, aux États-Unis, le rapport aux médias est différent. Il ne faut pas d’autorisation pour filmer des patrouilles, on ne doit pas flouter le visage des gens interpellés. Il y a des tas d’émissions télé basées sur l’immersion avec la police. Les policiers parlent facilement aux journalistes. Le shérif que nous avons suivi a sa chaîne YouTube, son compte Insta, c’est une star des réseaux sociaux.

L’Amérique profonde, celle de l’électorat de Trump. Ce reportage montre le mur avec le Mexique qui a été initié par Clinton en 94 et dont on a beaucoup parlé lors de la campagne de Trump. Quand on voit les soucis liés aux cartels de la drogue, les conséquences de l’immigration clandestine – 3 millions d’illégaux, des mineurs non accompagnés qui meurent dans le désert ou tombent dans le trafic d’êtres humains –, on se met du point de vue du citoyen, et on comprend mieux sa réalité. « Un monde à part » montre les choses comme elles sont, sans jugement.

Cette nouvelle salve d’épisodes est marquée par des retrouvailles…

Je suis retourné à Cuba, où j’avais passé une semaine il y a dix-sept ans. Un jour, j’ai pris mon sac à dos et un billet pour Cuba sans autre réservation. Sur le chemin, j’ai rencontré une famille cubaine, elle m’a invité à passer une semaine avec elle. J’ai travaillé dans les champs avec eux. Après mon départ, je n’ai plus jamais eu de nouvelles d’eux. Récemment, le garçon de ce couple qui avait 12 ans m’a recherché via Facebook et m’a contacté. Ils m’ont réinvité. Quelle émotion cela a été de les revoir ! Et cela a été une chance professionnellement parce que le pays étant une dictature, il est impossible d’avoir une autorisation de reportage. On a donc réservé incognito et on a pu filmer leur quotidien : leur carnet de rationnement, l’émigration des jeunes, ce pays coupé du monde…

L’émission est surtout un succès sur les réseaux sociaux. Les posts sur l’Algérie ont drainé 10millions de vues. Comment l’expliquez-vous ?

Par la rareté de ces images : le pays est encore très fermé. On a montré certaines régions du Sahara peu documentées, cela a répondu à une demande. La diaspora algérienne et les Algériens, très fiers qu’on parle d’eux, ont visionné et partagé en masse.

Des couacs, il y en a toujours lors de ces voyages. Une anecdote ?

Je me suis trompé dans les réservations en Arizona, et on a atterri dans le motel le plus malfamé de la région, repaire de trafiquants de drogue et de prostitution. Même les flics qu’on suivait nous ont dit qu’ils n’osaient pas y descendre.