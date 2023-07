«8 Rue de l’Humanité»: la première comédie sur le covid, signée Dany Boon

En 2020, alors que l’épidémie de covid faisait rage, Dany Boon décidait de réaliser une comédie s’en inspirant, pour se moquer de son hypocrondrie bien réelle et montrer la fraternisation d’habitants confinés dans leur immeuble. Vite écrit et tourné en bonne partie en Belgique, le film sortait dès octobre 2021 sur… Netflix !

La tentation de conclure avec Netflix dut être d’autant plus forte que les films précédents, avant la crise du covid, dans lesquels Dany Boon apparaissait, « Le dindon » et « Le lion », furent des échecs en salle. Quand on voit que son dernier-né, « La vie pour de vrai », est le moins gros succès de sa carrière de réalisateur, là ou « Murder Mystery 2 », où il tient un rôle secondaire, est arrivé illico en première place sur Netflix, on se dit que Boon risque d’avoir envie d’y regoûter.