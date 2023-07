Ben Affleck: comment l’alcool a tué son couple Dans « The Way Back », ce drame de belle facture, Ben Affleck, 50 ans, campe un alcoolique sur la voie de la rédemption. Une histoire qui a de larges échos autobiographiques. Content Curation/Warner

Par Jean-Jacques Lecocq pour Ciné Télé Revue

Lorsqu’il était jeune, tout réussissait à Jack Cunningham. Joueur de basket-ball doué, il aurait même pu intégrer une grande équipe. Mais, contre toute attente, il décida de renoncer à une carrière sportive. Des années plus tard, Jack est devenu ferronnier et sa femme l’a quitté à cause de son alcoolisme. Il s’enfonce toujours plus profondément dans la boisson et la dépression, sous les yeux inquiets de ses proches, quand le père Devine vient lui proposer de remplacer l’entraîneur de son ancienne équipe de basket, qui végète en fond de classement comme lui au fond de ses bouteilles. Non, cette belle histoire de rédemption, inédite chez nous (sortie début 2020 aux États-Unis, elle subit de plein fouet la crise du covid), n’est pas un portrait déguisé de Ben Affleck, qui interprète Jack Cunningham. Mais difficile cependant de ne pas y voir des parallèles avec la vie du comédien, qui a lui aussi eu tendance à chercher le bonheur au fond d’un verre de bourbon. En 2015, dix ans après leur mariage, Ben et Jennifer Garner, parents de trois enfants, annonçaient leur divorce. Le comédien admettra cinq ans plus tard, dans une interview à la presse américaine réalisée pour la promo de ce film, que ce divorce était en grande partie dû à ses problèmes d’alcool.

« Je suis entièrement responsable de mon comportement. Je buvais trop, et moins vous êtes heureux, que ce soit dans votre travail, dans votre mariage, au fur et à mesure que votre vie devient plus difficile et si vous faites des choses qui ne sont pas saines dans l’espoir de combler ce trou, vous vous enfoncez », expliquera le comédien, amateur de poker. Il ajoutera : « Toute personne ayant vécu un divorce fait ce calcul : Jusqu’à quel point devons-nous essayer ? Nous nous aimions. Nous nous soucions l’un de l’autre. Ce divorce est le plus grand regret de ma vie. »

Pour pouvoir signer les papiers officialisant leur séparation, Jennifer Garner devra attendre que Ben… soit autorisé à quitter le centre de désintoxication dans lequel elle l'avait elle-même conduit. Pendant plusieurs années, il va alterner cures, périodes de déprime, retours à la vie normale. En 2018, alors que « The Way Back » est en préproduction, Ben, peut-être fragilisé par le thème du film, fait une nouvelle rechute. Il entame le tournage quelques jours après être sorti de désintoxication. Il doit même accepter de mettre son cachet en dépôt fiduciaire (soit le confier à un proche de confiance) pour éviter de le dilapider en bouteilles. Le bon point est que la critique américaine saluera la subtilité et la vulnérabilité de sa performance, « la plus brute et naturelle » de sa carrière. Il n'a pas été habitué, comme acteur, à avoir si bonne presse !

Aujourd’hui, Ben Affleck est sobre et tient à rendre hommage à Jennifer Lopez, avec qui il a renoué en 2021 avant de l’épouser l’année suivante : « Elle me dit : Détends-toi, sois toi-même. Comme pour beaucoup de choses, elle a bien sûr raison. Et elle m’aime. Elle s’intéresse à moi. Elle essaie de m’aider. Alors, peut-être que je devrais l’écouter. » De quoi calmer ceux qui, en avril dernier, sont tombés sur J.Lo parce qu’elle faisait la promo de sa propre marque de cocktails. Elle a dû assurer qu’elle n’aurait jamais fait ça « si Ben avait un problème avec l’alcool ». Mais il est vrai que quand on est alcoolique, c’est pour la vie.