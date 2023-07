«Les 12 Coups de midi» en mode combat des Maîtres, c’est parti!

On retrouvera Céline et le surprenant Stéphane, qui ont marqué cette année par leurs performances et pourraient bien déjouer tous les pronostics d’une compétition jusqu’à présent dominée par les Maîtres de midi iconiques comme Xavier, Eric, Bruno…

C’est un moment que tous les fans de l’émission attendent : les 32 plus grands Maîtres de midi s’affronteront durant toute la semaine lors du combat des Maîtres pour tenter de devenir le plus grand Maître des Maîtres 2023, qui sera connu lors d’une grande finale en prime le samedi 8 juillet ! L’occasion de voir ces champions légendaires s’affronter dans une compétition à nulle autre pareille.

Et puis, ce sera le retour de Paul El Kharrat, qui s’était brouillé avec Jean-Luc Reichmann. « Cela fait près d’un an qu’on ne s’adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas », confiait il y a quelques mois le champion, désormais sociétaire des « Grosses Têtes ». « Je n’ai pas de contacts ni directs, ni privilégiés. » Depuis, il avait un peu adouci son propos : « Au fur et à mesure que le temps va passer, ça va rentrer dans l’ordre. C’est personnel. » Le tournage de cette semaine du combat des Maîtres a finalement permis aux deux hommes d’aplanir leurs différends. « Vraiment très heureux que nous nous soyons revus, Paul, et surtout que nous ayons pu nous expliquer en toute sérénité », a commenté l’animateur en postant une image de leurs retrouvailles. Ouf !