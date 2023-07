Fabienne Carat: «Je suis une maman assez cool»

Après RTL ce dimanche, c’est au tour de TF1 de diffuser cet épisode de « Camping Paradis » dans lequel Fabienne Carat joue les guests, en interprétant Carole, une ancienne danseuse devenue le mentor de sa fille, en qui elle place tous ses espoirs. Un rôle qui l’a immédiatement séduite. « Carole rêvait de devenir étoile mais le destin en a décidé autrement », explique l’ex-héroïne de « Plus belle la vie ». « À présent, elle nourrit de grandes ambitions pour sa fille, Chloé. Peut-être un peu trop… Extrêmement exigeante, elle met beaucoup de pression sur Chloé. Hélas, elle ne voit pas à quel point elle l’étouffe. Sa dureté est à l’image de la discipline qu’elle enseigne et sa fille ne peut pas se relâcher, même en vacances. Or, elle rêve de s’amuser un peu. De plus, elle fait la connaissance de jeunes adeptes de hip-hop, une danse plus contemporaine. Les frictions sont donc de mise entre elles… »

Un personnage dans lequel la comédienne, maman d’une petite Céleste âgée de 1an et demi, se reconnaît ? « Je renvoie parfois l’image d’une femme dure, mais je ne m’en rends pas compte. Je tiens ma rigueur de ma formation hôtelière. J’ai débuté dans cette branche dès l’âge de 15 ans. J’ai alors appris à respecter des règles d’hygiène strictes, à travailler rapidement, à rester concentrée et organisée quoi qu’il arrive et à répondre aux besoins immédiats de ma hiérarchie. Cette rigueur à toute épreuve est donc restée ancrée en moi. En revanche, en tant que maman, mais aussi en tant que tante avec ma nièce, je me considère très cool, excepté sur les conditions de sécurité et d’hygiène. »