«J’ai plus peur de vieillir que de mourir»: Bernard Yerlès («Alexandra Ehle») nous confie son rapport à la mort (vidéo)

Je ne crois pas. Il faut avoir un rapport assez serein à la mort pour exercer ces métiers. Ce qu’il y a de beau dans les enquêtes qu’on mène, c’est qu’Alexandra est chaque fois fascinée par les gens dont elle découvre la vie et les faces cachées. C’est assez joli à voir, il y a presque une tendresse entre le personnage et les cadavres qu’elle ausculte.

Enfant, j’étais très craintif par rapport à la mort. J’avais parfois l’impression de la voir concrètement, de la toucher. La seule personne qui pouvait me rassurer, c’était ma maman, que j’ai perdue il y a un peu plus d’un an. Aujourd’hui, j’ai 62 ans, je sens bien que je vieillis… et j’ai parfois presque plus peur de la vieillesse que de la mort.

Qu’est-ce qui vous fait peur ?

Disons que je peux comprendre les gens qui décident, à un moment donné, de partir sains d’esprit. Parce qu’aller vers notre mort, c’est parfois voir notre vie nous échapper. C’était un peu le cas avec ma maman, qui est décédée d’un alzheimer. De voir qu’elle disparaissait avant de mourir, c’était la chose la plus difficile. Et en même temps, il y avait toujours de beaux moments de vie, voire d’émerveillement. C’est complexe… Mais je pense que sans l’idée qu’un jour on va mourir, il n’y a pas de vie.

Comment décririez-vous l’évolution de la relation entre votre personnage et celui de Julie Depardieu ?

C’est une relation de frère et sœur, bien sûr, mais aussi presque une relation de couple, sans évidemment aucune ambiguïté incestueuse. Ils sont si fusionnels et ont tellement besoin l’un de l’autre… Mon personnage a un côté très protecteur et elle, un côté très provocateur. On essaie toujours de trouver le juste milieu. Mais je dirais que de plus en plus, comme ce qui s’est passé entre Julie et moi, il y a une tendresse évidente qui se manifeste à l’écran. Je crois qu’on a en commun avec Julie d’aimer beaucoup les gens. Derrière son côté un peu lunaire, Julie est quelqu’un qui aime son prochain.

C’est un peu comme votre petite sœur dans le métier ?

Oui, on peut dire ça comme ça. J’ai en plus une espèce de lien avec la famille Depardieu. J’avais joué avec Guillaume dans « Les apprentis », puis avec Gérard dans « Michou d’Auber », et me voilà à jouer le frère de Julie. Je dois avoir quelque chose, un petit air de famille ! (Rires.)

Et en tant que frère dans la vraie vie, vous retrouvez-vous dans le rôle de frère à l’écran ?

Oui, car je mets beaucoup de mon expérience personnelle dans ce personnage. J'ai une petite sœur, et j'ai été un grand frère, je crois, très protecteur. Parfois maladroit aussi, bien sûr. ’avoir cette expérience de vie me permets donc de jouer Antoine de manière assez naturelle. C'est venu assez vite, même dans le rapport qu'on avait avec Julie. Donc, je pense qu’effectivement, ce côté fratrie que j'ai toujours développé avec mes frères et sœurs ou avec mes propres enfants, en les encourageant à devenir plus que des demi frères et sœurs mais des vrais frères et sœurs, ça m'a nourrit en tant qu’acteur.

Comme Antoine dans la série, pourriez-vous travailler avec vos frères ou sœurs ?

Ils sont tous un peu féru de théâtre, alors pourquoi pas ? J'ai un frère qui est d'ailleurs un peu plus dans l'art. Il est professeur de danse et de chant, etc. Quand on fait des spectacles, on fait toujours ça très sérieusement. Parce qu'on a une tradition de cabaret dans la famille. Mon grand-père avait une petite scène où on faisait régulièrement des fêtes de famille, où chacun préparait son numéro. On fait ça ensemble, et on s'amuse beaucoup. Récemment,, à l'anniversaire des 80 ans de mon père, on a refait pratiquement toute sa vie dans un grand sketch d’une demi-heure, trois quarts d'heure. C’était mémorable ! On a bien rigolé.

Quelle suite pour « Alexandra Elhe » ?

On a terminé le tournage du quatorzième épisode là dernièrement, et on va faire un crossover avec « Astrid et Raphaëlle », en septembre-octobre. Sara Mortensen et Lola Dewaere vont venir nous voir sur Bordeaux. Ce sera l’histoire d’un corps qui est un peu éparpillé partout. Et alors, évidemment, la petite idée je crois des producteurs, c’était que Julie et Lola se donnent la réplique comme leurs pères. Depardieu-Dewaere… ça reste un fantasme pour certains.

Julie a disait qu’elle ne se voyait pas continuer encore longtemps…

Julie, il faut qu’elle se sente libre et pour l’instant, chaque fois elle a resigné. Mais elle a besoin de se dire qu’elle n’est pas coincée. Là, elle voit bien que c’est une série qui a du succès et que ça ne l’empêche pas de faire autre chose à côté. En plus elle a des grands copains comme François Berléand qui viennent dire bonjour, donc à mon avis, on en fera encore. Espérons !