«C’est la famille»: plongez dans le quotidien des Marseillais

Julien Tanti et Manon Marsault, Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Greg, Maeva Ghennam, Paga et Giuseppa, Victoria Mehault, Nikola Lozina mais aussi Laura Lempika sont ainsi présents en fin de soirée, avec rediffusion l’après-midi.

On va les découvrir dans leur vie de tous les jours, en privé ou entre amis, avec les enfants aussi, mais on nous promet qu’ils n’échapperont pas aux péripéties de la vie et qu’on les retrouvera dans les moments heureux comme dans les instants plus difficiles. Un programme à réserver aux inconditionnels du genre. Pour les autres, mieux vaut s’abstenir.