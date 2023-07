«Crimes et indices»: Ophélie Fontana mène l’enquête sur la RTBF

Plus que jamais, l’été du petit écran est placé sous le signe des grandes enquêtes criminelles. Outre « Un crime parfait ? » et « Indices » sur RTL, ou différents magazines judiciaires sur AB3, comme « Dossiers criminels » le lundi, on a droit dès ce mercredi au retour de l’émission d’Ophélie Fontana « Crimes et indices », qui permet de voir de quelle façon les enquêteurs font parler les indices pour résoudre des affaires.

Le premier épisode reviendra sur l’affaire Agnès Le Roux, l’une des plus longues et les plus troubles de l’histoire criminelle française. En octobre 1977, Agnès, l’héritière d’un grand établissement de jeux niçois, disparaît. Le principal suspect, Maurice Agnelet, est son amant, un avocat manipulateur et influent. La justice le soupçonne de l’avoir assassinée pour détourner sa fortune. Mais les éléments matériels sont maigres et l’affaire va durer trente-sept ans. Jusqu’à un extraordinaire coup de théâtre…