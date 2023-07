Cyril Féraud nous emmène une nouvelle fois au cœur des plus belles régions de France dans «La carte aux trésors»

Le jeu d’aventures et de découverte de France 3 est de retour tout l’été avec six épisodes. Cyril Féraud nous emmène une nouvelle fois à la découverte du patrimoine français.

Cyril Féraud inaugure cette saison 2023 de « La carte aux trésors » dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la découverte de la Savoie. C’est plus précisément dans la vallée de la Maurienne que la candidate et le candidat vont s’affronter. L’animateur, qui nous promet qu’on en prendra plein les yeux, les accueille devant la chapelle Saint-Roch, aussi appelée la chapelle rose. Entouré de hautes montagnes, le lieu est magnifique. On pense à Jean Ferrat, « Que la montagne est belle »… La zone de jeu s’étendra le long de l’Arc, la rivière qui coule dans la vallée de la Maurienne, entre le massif de la Vanoise au nord et l’Italie et le col du Galibier au sud, en passant par Saint-Jean-de-Maurienne, Modane et Bonneval-sur-Arc.

L’épreuve de ce soir est particulièrement éprouvante physiquement pour nos deux compétiteurs, qui devront aller au bout de leurs limites. Courir sur terrain plat à la recherche des trois énigmes est une chose, à l’assaut d’un massif montagneux, c’est une autre paire de manches. Et prendre un raccourci en tyrolienne est garant de sensations fortes. Sujets au vertige, s’abstenir. Nous verrons au passage un funambule évoluer sur une sangle tendue entre deux sommets, à 3500 mètres d’altitude. Un exercice intitulé « highline » qui n’est évidemment pas au menu des candidats, qui dégusteront de leur côté une fondue célèbre, qui fait la réputation de la Maurienne et de la Savoie. On s’intéressera ensuite à une énergie verte, une ressource assez méconnue qui a accompagné le développement de la région.