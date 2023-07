Arié Elmaleh: «Entre Gad et moi, il y a de la compétition»

C’est un homme brisé par son parcours, par le fait d’avoir perdu sa femme, et qui n’a plus qu’un intérêt dans sa vie : sa fille. Elle disparaît, c’est le pire qui puisse lui arriver. Il est convaincu qu’on l’a enlevée. Quand on touche à sa fille, il est prêt à tout. C’est un homme fragile que la guerre a détruit.

Paradoxalement, ces rôles-là sont assez jubilatoires à jouer. Je ne suis pas de l’école qui impose de souffrir pour incarner un personnage qui souffre. Plus j’ai de distance, plus je suis libre dans mon interprétation et d’aller dans l’extrême de l’émotion, de la violence. J’ai juste eu à me poser la question : « Et si ça m’arrivait, si j’avais été militaire, si j’avais fait le Mali, l’Afghanistan ? »

Cet ancien adjudant-chef qui a connu les guerres les plus dures est dangereux…

C’est quelqu’un qui sait manier des armes, se battre. D’ailleurs, j’ai pu mettre à l’épreuve mes années de sports de combat. C’est rare qu’on me propose de jouer des scènes d’action comme celles-là, j’y ai pris beaucoup de plaisir. C’est quelque chose de très ludique. J’ai travaillé avec un cascadeur qui est spécialiste du krav-maga, l’art martial utilisé par les soldats qui touche les points vitaux et met l’adversaire hors d’état de nuire.

Vous combattez même une femme, qu’est-ce que ça change ?

L’actrice qui jouait ce rôle ne se laissait pas faire. On s’est bien amusés à régler cette cascade. On joue quelque chose de violent, mais dans la réalité du combat, on est obligé de s’écouter beaucoup physiquement pour ne pas faire mal et pour que ça ait l’air vrai. Pour être crédible, il faut beaucoup exagérer les mouvements.

Avez-vous eu le temps de profiter de ce tournage à La Réunion ?

Bien sûr, et j’ai eu un coup de cœur pour cette île : la géographie, les paysages et les gens. Ils sont chaleureux, accueillants et, surtout, ils savent vivre dans une tolérance de toutes les cultures, et ça, c’est assez rare.

Il paraît que vous aimez faire des photos dans la rue…

J’ai besoin de photographier, surtout les gens, l’émotion qui se dégage des visages des gens que je rencontre, des techniciens sur les plateaux. J’aime pousser les gens à livrer un petit peu de leur âme. À partir d’un visage, on peut se raconter plein d’histoires. On peut voir mes photos sur mon site, www.arielmaleeh.com.

Votre frère, Gad, s’est fait un nom avant vous. Y a-t-il une compétition entre vous ?

Oui, je pense. On s’aime, on est bienveillants l’un envers l’autre, mais forcément, on a envie de se défier, de se plaire. Ce métier, c’est ce qui nous anime, ce qui nous constitue. C’est un peu notre identité aussi.