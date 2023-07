Les Maisons de Repos et de Soins de la capitale comptent 407 lits supplémentaires

Deux types de lits

Il existe deux types de lits: les lits de maisons de repos (lits MRPA) et les lits de maisons de repos et de soins (lits MRS). Les premiers ont vocation à accueillir des résidents nécessitant moins de soins alors que les seconds sont destinés à accueillir des résidents avec un profil de dépendance lourd et qui nécessitent donc plus de soins. Le forfait qu’Iriscare attribue aux établissements est plus important lorsque le pourcentage des lits MRS par rapport au nombre total de lits est plus élevé, puisqu’il prend notamment en charge les frais des infirmiers et infirmières supplémentaires, de kinésithérapie, d’ergothérapie, etc.