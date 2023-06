Patrick Poivre d’Arvor en deuil: son épouse Véronique est décédée à l’âge de 81 ans

« Patrick, son époux, Dorothée, Arnaud, Morgane, ses enfants, Tiphaine, Solenn, Garance, ses enfants disparus, François, Gwenaëlle, Tristan, Maël, Jeremy, Joachim, Alexandre, Charles, Blanche, ses petits-enfants, Nino et Alba, ses arrière-petits-enfants, ont l’immense tristesse de faire part du décès de Véronique Poivre d’Arvor, survenu le 24 juin 2023 à Neuilly-sur-Seine. Ses obsèques ont eu lieu le 29 juin, à Trégastel (Côtes-d’Armor), où elle repose désormais », peut-on lire, dans Le Figaro.

Marié en 1971, le couple avait six enfants. En plus des affaires de viols qui ont concerné Patrick Poivre d’Arvor, Véronique a été confrontée à la perte de trois enfants. En 1974, Tiphaine succombe à une mort subite du nourrisson. En 1980, Garance est née sans vie. En 1995, Solenn, qui souffrait d’anorexie, se jette sous un métro parisien, avant de succomber à ses blessures, à l’âge de 19 ans. Cette dernière reposait au cimetière de Trégastel, et est désormais aux côtés de sa maman.