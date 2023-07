Procès pour le meurtre de Pavlo à Anderlecht : une peine de cinq ans de prison requise contre Georgi Skriupaf

La procureure a requis, vendredi matin devant la cour d’assises de Bruxelles, une peine de cinq ans de prison ferme à l’encontre de Georgi Skriupa. La défense a quant à elle plaidé une peine de prison avec sursis probatoire.

La représentante du ministère public a estimé qu’il n’y avait aucune circonstance atténuante à reconnaître à Georgi Skriupa, et a donc requis la peine maximale pour un meurtre provoqué, soit cinq ans de prison, peine qu’elle souhaite ferme. Les avocats de la défense, Me Gilles Vanderbeck et Me Nasredine Benzerfa, ont quant à eux estimé que des circonstances atténuantes émergeaient, notamment l’absence d’antécédents judiciaires de leur client en Belgique, le caractère isolé des faits dans son parcours de vie et le fait qu’il a toujours travaillé dans divers pays, bien qu’en Belgique ses activités professionnelles n’étaient pas déclarées.