Sara De Paduwa pour remplacer Laurence Boccolini dans «Tout le monde veut prendre sa place»? La Belge va devoir faire face à une sérieuse concurrence…

Il y a quelques jours, on apprenait que Laurence Boccolini n’allait plus présenter « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2, à partir de la rentrée prochaine.

Toujours selon Le Parisien, France Télévisions devrait faire tourner un pilote à Vincent Cerutti, qu’on a vu à la présentation de « Danse avec les stars », et aujourd’hui plus discret, même si actif à la matinale de M Radio. Bruno Guillon, qui avait été cité, serait finalement hors course.