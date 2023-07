Les flammes ravagent une maison en construction à Laeken : le logement déclaré inhabitable (photos)

Ce vendredi matin vers 5 h 40, les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un incendie dans une maison en construction située à Laeken, rue de Vrière.

Siamu Bruxelles

Le feu envahissait les 1er et 2e étage du bâtiment mais la toiture est également devenue la proie des flammes et le brasier s’est propagé sous les tuiles de la maison adjacente. Les hommes du feu ont tenté une attaque par l’intérieur mais elle a été interrompue car les températures au 1er étage étaient insoutenables. S’en est alors suivie une extinction via les fenêtres et la toiture.