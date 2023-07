Tous les élèves de Dour auront le choix entre l’anglais et le néerlandais

Un cours d’apprentissage des langues modernes pour les 3ème et 4ème primaires sera imposé dans les écoles wallonnes dès l’année scolaire 2023-2024. La majorité des établissements a choisi d’imposer une langue à ses élèves. Ce ne sera pas le cas pour les enfants scolarisés à Dour. « Les élèves de 5ème et 6ème primaires ont le choix entre l’anglais et le néerlandais depuis 1998 », rappelle Vincent Loiseau, échevin de l’enseignement.

« Nous avons décidé de proposer aussi les deux langues en 3ème et 4ème primaires de manière à rester cohérents. Nous ne voulons pas cataloguer les enfants. Nous avons l’habitude de ne pas faire comme les autres à Dour (rires). Cela va représenter un coût car tous les cours ne seront pas subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous prendrons à notre charge les périodes en question mais la formation de nos élèves n’a pas de prix. » G.L.